Tommaso Zorzi risponde agli insulti omofobi ricevuti da un conduttore radio

All'interno di "TZ101", il suo appuntamento settimanale all'interno di "Facciamo finta che", il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, Tommaso Zorzi è tornato brevemente sugli insulti omofobi e le minacce di violenza ricevuti da parte di un conduttore di radio Globo. Questo lo scambio di considerazioni con Maurizio Costanzo: Zorzi: "Una radio ha deciso di dedicarmi un blocco apostrofando mi con r********, cretino, lo prenderei a cinghiate. È una radio minore, ma neanche così piccola e questo conduttore è pagato per stare lì".Costanzo: "Io uno così lo lascerei perdere. Lo lasci perdere, ma chissenefrega. In qualunque mestiere ci sono persone così. Se io avessi dovuto ...

