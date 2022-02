Tenere pulita Wikipedia è un lavoraccio (Di sabato 19 febbraio 2022) Modificare, sistemare e cancellare le voci comporta discussioni a cui partecipano anche centinaia di volontari, e che vanno avanti a lungo Leggi su ilpost (Di sabato 19 febbraio 2022) Modificare, sistemare e cancellare le voci comporta discussioni a cui partecipano anche centinaia di volontari, e che vanno avanti a lungo

Advertising

Sakina77 : RT @ilpost: Tenere pulita Wikipedia è un lavoraccio - ilpost : Tenere pulita Wikipedia è un lavoraccio - EzioPietrosanti : RT @andcasu: Grazie alla guida del Sindaco Gualtieri e all'Assessora Alfonsi Roma finalmente lavora per dotarsi degli impianti necessari a… - GiuSette7 : Juve abbastanza penosa. Non è possibile non riuscire a tenere un pallone e creare un'occasione pulita se non con molta fatica. - EnricoFranchi15 : ora mi lavo i denti di frequente con dentifricio sbiancante e anticarie dell'Eurospin e collutorio Whitening dell'E… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenere pulita Tutti sulla strada del proporzionale. Salvini passerà dal populismo al popolarismo? ...e una comunicazione pulita e non narcisista. Ha rispettato le geometrie parlamentari, ha gestito e amministrato e riformato nel segno dell'accordo più ampio e solido possibile, allo scopo di tenere ...

F1 - Mercedes W13: rielaborare per confermarsi ... "La sospensione è stata riprogettata per tenere conto della perdita dell'idraulica e delle remote ... qualora non ve ne fosse bisogno, l'idea di base è quella di mantenere la carrozzeria più pulita ...

Tenere pulita Wikipedia è un lavoraccio Il Post Tenere pulita Wikipedia è un lavoraccio Come ha scritto di recente il sito Input, le discussioni su cosa scrivere, cosa togliere e cosa tenere su Wikipedia (e in alcuni casi anche come scriverlo) sono numerose, possono essere lunghissime e ...

Mani Pulite, il podcast di Mia Ceran per i 30 anni di Tangentopoli che chiude il cerchio del 900 Non è facile, invece, spiegare oggi a chi ha 20 o 30 anni cosa ha significato Mani Pulite per chi c'era. Immaginate di vivere una città in cui il codice della strada dice che bisogna tenere la destra, ...

...e una comunicazionee non narcisista. Ha rispettato le geometrie parlamentari, ha gestito e amministrato e riformato nel segno dell'accordo più ampio e solido possibile, allo scopo di...... "La sospensione è stata riprogettata perconto della perdita dell'idraulica e delle remote ... qualora non ve ne fosse bisogno, l'idea di base è quella di mantenere la carrozzeria più...Come ha scritto di recente il sito Input, le discussioni su cosa scrivere, cosa togliere e cosa tenere su Wikipedia (e in alcuni casi anche come scriverlo) sono numerose, possono essere lunghissime e ...Non è facile, invece, spiegare oggi a chi ha 20 o 30 anni cosa ha significato Mani Pulite per chi c'era. Immaginate di vivere una città in cui il codice della strada dice che bisogna tenere la destra, ...