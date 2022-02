Stoccarda sempre più giù. Il Bochum si salva al 94' su rigore: gli highlights (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella gara della 23ª giornata di Bundesliga, l'Arminia Bielefeld vince per 1 - 0 contro l'Union Berlino. Decidono l'autogol di Bella - Kotchap e il rigore al 94' di Lowen. Guarda gli highlights del ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Nella gara della 23ª giornata di Bundesliga, l'Arminia Bielefeld vince per 1 - 0 contro l'Union Berlino. Decidono l'autogol di Bella - Kotchap e ilal 94' di Lowen. Guarda glidel ...

Advertising

Nora34358995 : Noi italiani siamo sempre un popolo strano! Certe volte mi chiedo se ad esempio anche in Francia uno di Parigi schi… - sportface2016 : #Bundesliga Altra vittoria per il #BayerLeverkusen, che rafforza il terzo posto in classifica. #Stoccarda sempre pi… -