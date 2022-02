Salernitana Venezia | ora è ufficiale | la partita si giocherà

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il Giudice Sportivo ha deciso che la gara tradovrà essere recuperata. Nessun 3-0 a tavolino Niente 3-0 a tavolino in. La, rinviata causa Covid lo scorso 6 gennaio causa Covid, dovrà infatti essere giocata, come deciso dal Giudice Sportivo. Lega Serie A ora incaricata di trovare una data in calendario per giocare la sfida. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : UFFICIALE: #Salernitana - #Venezia si gioca, i granata hanno due partite da recuperare #SerieA… - sportli26181512 : Giudice Sportivo, Salernitana-Venezia si gioca: niente sanzioni: Il Giudice Sportivo ha deciso, per la gara Salerni… - positanonews : #Calcio #Copertina #Salernitana #Sport #SportCampania Salernitana: probabile - mvcalcio : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #Salernitana - #Venezia si gioca, i granata hanno due partite da recuperare #SerieA - _enz29 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #Salernitana - #Venezia si gioca, i granata hanno due partite da recuperare #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Venezia

...il cartellino l'ultima volta in Serie A lo scorso 17 dicembre nel 5 - 0 sul campo della... In campionato il Toro ha mancato l'appuntamento con il gol contro Torino, Lazio, Atalanta,, ...Il Giudice sportivo della Lega di Serie A Gerardo Mastrandrea ha accolto il ricorso dellae ha riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore per la gara Salernotana -del 6 gennaio 2022 non disputata per problematiche covid che aveano interessato numerosi ...Il Giudice Sportivo ha deciso, per la gara Salernitana-Venezia del 6 gennaio, non disputata per i numerosi casi Covid nel gruppo squadra dei granata, di non sanzionare la Salernitana per la mancata ...Alla vigilia della trasferta di Venezia, mister Blessin predica coraggio e fiducia ... Anche dopo la partita contro la Salernitana, che è stata alla fine non come una sconfitta ma quasi, continuiamo a ...