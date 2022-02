Rapina a Giugliano | benzinaio minacciato con la pistola e preso a calci dai malviventi

(Di sabato 19 febbraio 2022)a mano armata in una pompa di benzina di, in via Oasi Sacro Cuore. Tre ragazzini si sono avvicinati in sella ad uno scooter al: uno di loro ha estratto unae gliel鈥檋a puntata alla tempia.聽Il malvivente ha poi colpito colo dellaalla testa della povera vittima che si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

zazoomblog : Rapina al Seb贸n di Giugliano minore confessa ma viene assolto - #Rapina #Seb贸n #Giugliano #minore -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina Giugliano

Internapoli

Gli agenti del Commissariato di Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Napolitano hanno notato uno scooter, proveniente dall'opposto senso di marcia, con a ......che lo scooter su cui i due viaggiavano era stato rubatoo luned矛 nel corso di unaa via Gramsci, mentre il motociclo abbandonato era stato sottratto poco prima a un motociclista a. A.Accade a Giugliano in Campania, hinterland Nord di Napoli ... e di criminalit脿 猫 far sentire la presenza forte dello Stato. I responsabili di questa rapina vanno assolutamente individuati e puniti ...GIUGLIANO IN CAMPANIA 鈥 Rapina violenta in una pompa di benzina di Giugliano, Napoli, zona oasi Sacro Cuore. Tre ragazzini si sono avvicinati in sella ad uno scooter al benzinaio minacciandolo con la ...