Pioli: “Scudetto? Nessuno lo pensa, ora abbiamo un altro obiettivo” (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Milan di Stefano Pioli si è fermato all’Arechi contro la Salernitana. I rossoneri, ora, hanno fermato la volata in classifica e Inter e Napoli potrebbero cambiare nuovamente la classifica. Ai microfoni di DAZN, Pioli ha analizzato il pareggio contro la Salernitana. “Siamo delusi, potevamo fare certamente meglio. Potevamo comandare la partita, abbiamo commesso degli errori in fase difensiva che non avevamai commesso. Siamo riusciti a pareggiarla e tante volte non l’abbiamo fatto”. Leao? “Ho provato a tenerlo alto perché era giusto così. Non è stato determinante come suo solito ma ha sfiorato un eurogol. Tutti potevano fare meglio, oggi siamo stati troppo frenetici: è mancata lucidità“. Pioli MilanPioli: “Scudetto? Nessun addetto ai lavori lo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Milan di Stefanosi è fermato all’Arechi contro la Salernitana. I rossoneri, ora, hanno fermato la volata in classifica e Inter e Napoli potrebbero cambiare nuovamente la classifica. Ai microfoni di DAZN,ha analizzato il pareggio contro la Salernitana. “Siamo delusi, potevamo fare certamente meglio. Potevamo comandare la partita,commesso degli errori in fase difensiva che non avevamai commesso. Siamo riusciti a pareggiarla e tante volte non l’fatto”. Leao? “Ho provato a tenerlo alto perché era giusto così. Non è stato determinante come suo solito ma ha sfiorato un eurogol. Tutti potevano fare meglio, oggi siamo stati troppo frenetici: è mancata lucidità“.Milan: “? Nessun addetto ai lavori lo ...

