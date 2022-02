Pechino 2022, Sighel e Cassinelli in Italia: la festa delle Fiamme Gialle a Malpensa (Di sabato 19 febbraio 2022) I pattinatori Pietro Sighel ed Andrea Cassinelli sono sbarcati ieri a Milano-Malpensa, di rientro dalla splendida trasferta olimpica di Pechino nella quale sono riusciti a centrare una storica medaglia d’argento nella staffetta mista sui 2000 metri ed il bronzo nella staffetta maschile sui 5000 metri dello short track. Pietro Sighel e Andrea Cassinelli (foto@UfficioStampaFiammeGialle” Ad accogliere con calore i nostri campioni allo scalo lombardo era presente una nutrita rappresentanza del V Nucleo Atleti di Predazzo, guidata dal Comandante, Ten.Col. Gabriele Di Paolo, insieme ai colleghi finanzieri che prestano servizio al Gruppo Malpensa. All’appuntamento non sono mancati famigliari e amici di Sighel e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 19 febbraio 2022) I pattinatori Pietroed Andreasono sbarcati ieri a Milano-, di rientro dalla splendida trasferta olimpica dinella quale sono riusciti a centrare una storica medaglia d’argento nella staffetta mista sui 2000 metri ed il bronzo nella staffetta maschile sui 5000 metri dello short track. Pietroe Andrea(foto@UfficioStampa” Ad accogliere con calore i nostri campioni allo scalo lombardo era presente una nutrita rappresentanza del V Nucleo Atleti di Predazzo, guidata dal Comandante, Ten.Col. Gabriele Di Paolo, insieme ai colleghi finanzieri che prestano servizio al Gruppo. All’appuntamento non sono mancati famigliari e amici die ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ue denuncia la Cina al Wto su brevetti 5G e tech essenziali: 'Pechino impedisce a aziende europee di proteggere l… - fattoquotidiano : Argentina, gioco di sponda tra Mosca e Pechino per smarcarsi da Usa e Fondo monetario. Washington non gradisce - milanocortina26 : #MilanoCortina2026 è pronta a ricevere la bandiera Olimpica. Domani durante la Cerimonia di Chiusura di… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Argentina, gioco di sponda tra Mosca e Pechino per smarcarsi da Usa e Fondo monetario. Washington non gradisce https://… - infoitsport : Pechino 2022 - Combinata femminile, bronzo a sorpresa per Federica Brignone -