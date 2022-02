Pagelle Perugia-Cremonese 0-0: voti e tabellino Serie B 2021/2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) I voti ed il tabellino di Perugia-Cremonese 0-0, sfida valida per la ventiquattresima giornata della Serie B 2021/2022. Termina a reti bianche una sfida davvero poco emozionante, soprattutto durante il secondo tempo. Le due squadre si sono annullate reciprocamente conquistando un punto che sostanzialmente non accontenta alcuna delle formazioni. Alla Cremonese non riesce il contro sorpasso nei confronti del Pisa, che nel pomeriggio ha sconfitto il Monza. Adesso, in attesa di Brescia e Lecce le due squadre sono appaiate in classifica a quota 45 punti. Perugia (3-4-3): Chichizola 6,5; Sgarbi 6, Angella 6, Dell’Orco 5,5; Ferrarini 5,5 (12? st Falzerano 6), Segre 6, Burrai 5 (1? st Kouan 6), Lisi 6,5 (31? st Beghetto 6); Santoro 5,5, ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ied ildi0-0, sfida valida per la ventiquattresima giornata della. Termina a reti bianche una sfida davvero poco emozionante, soprattutto durante il secondo tempo. Le due squadre si sono annullate reciprocamente conquistando un punto che sostanzialmente non accontenta alcuna delle formazioni. Allanon riesce il contro sorpasso nei confronti del Pisa, che nel pomeriggio ha sconfitto il Monza. Adesso, in attesa di Brescia e Lecce le due squadre sono appaiate in classifica a quota 45 punti.(3-4-3): Chichizola 6,5; Sgarbi 6, Angella 6, Dell’Orco 5,5; Ferrarini 5,5 (12? st Falzerano 6), Segre 6, Burrai 5 (1? st Kouan 6), Lisi 6,5 (31? st Beghetto 6); Santoro 5,5, ...

