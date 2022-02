Ounas scalpita | col Cagliari per dare un segnale forte

Leggi su napolipiu

(Di sabato 19 febbraio 2022)-Napoli sarà una partita molto complicata per gli azzurri, perché sulla panchina dei sardi è arrivato Mazzarri che ha dato anima e solidità alla squadra. Il tasso tecnico del Napoli è sicuramente superiore a quello del, ma si sa bene quello che è in grado diMazzarri a livello di mentalità e concretezza, quindi non si può abbassare la guardia. Ma il Napoli non si può permettere di sbagliare, servono i tre punti dopo il pareggio con l’Inter al Maradona. Così Spalletti pensa adtitolare per la sfida del Napoli a, un rilancio quello dell’algerino dopo il Covid. I tifosi si aspettano da lui quella giocata vincente, quella capacità di saltare l’uomo che è necessaria per scardinare partite difficili, proprio come quella da affrontare alla Unipol Domus. Senza Politano e ...