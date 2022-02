Oroscopo di Branko 20 febbraio | questa domenica aspettatevi degli imprevisti

Leggi su cityroma

Ariete – Finalmente il passato è alle spalle e ora puoi rimetterti in gioco con la tua creatività: pensa ai progetti per il futuro e vai avanti così! Ma cerca di trasmettere la passione che hai anche gli altri del tuo gruppo! Toro – Forse è il caso di ritornare sul passato, su un incarico che ancora non è del tutto concluso. Cerca di capire cosa è giusto e cosa no: non buttarti a capofitto! Gemelli – Oggi sei in forma, la vita ti sorride e hai un equilibrio fantastico tra quello che desideri e quello che vorresti fare. Eppure, i dubbi ci sono: cerca di non sprecare le energie! Cancro – Sei leale con le persone che ti sono vicino, pronto ad aiutare chi è in difficoltà. Non sopporti l'ipocrisia e le bugie ti fanno arrabbiare, anche quelle 'bianche' e detto per una giusta causa!