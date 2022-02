Motocross | allerta meteo a Matterley Basin | primo GP stagionale rinviato di una settimana

(Di sabato 19 febbraio 2022) Adesso è ufficiale: questo weekend non si disputerà ailrounddel Mondiale2022. Gli organizzatori hanno deciso di rinviare al prossimo fine(26-27 febbraio) il Gran Premio di Gran Bretagna a causa della tempesta Eunice, che ha già provocato la morte di otto persone nel Regno Unito nelle ultime ore. Si segnalano infatti raffiche di vento di oltre 100 km/h e l’riguarda anche il sud e il sudest dell’Inghilterra, proprio dove è situato il circuito di. La situazione d’emergenza non è ancora in miglioramento, di conseguenza è impossibile ospitare una tappa del Mondiale tra oggi e domani. “La preoccupazione principale di Infront Moto Racing e ...

corsedimoto : RINVIATO a settimana prossima il primo GP della MXGP 2022: in Gran Bretagna è emergenza meteo.

La tempesta Eunice sta causando danni e disagi sull'Europa nord-occidentale. Il Mondiale di Motocross non correrà a Matterley Basin in questo week-end. Infront Moto Racing, FIM e gli organizzatori ...