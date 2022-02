Massimo Giletti e la storia con la più amata della tv | “desiderava un figlio e io…”

Advertising

infoitcultura : Lamberto Sposini compie 70 anni, Massimo Giletti va a trovarlo: “La sua ex moglie è un esempio di… - iacobellli : RT @RadioRadioWeb: ??'Stavolta può andare diversamente' ?? ?? 'Ci sarà da faticare' ?? Il #DerbydellaMole divide Massimo Giletti e Jimmy Ghio… - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: ??'Stavolta può andare diversamente' ?? ?? 'Ci sarà da faticare' ?? Il #DerbydellaMole divide Massimo Giletti e Jimmy Ghio… - RadioRadioWeb : ??'Stavolta può andare diversamente' ?? ?? 'Ci sarà da faticare' ?? Il #DerbydellaMole divide Massimo Giletti e Jimmy… - marcoluci1 : RT @redazionerumors: Massimo Giletti si commuove per Sposini: “Andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui”#MassimoGiletti #Lamber… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

L'Arena, con al timone. Dal 19 novembre 2007 è editorialista di Radionorba, mentre da gennaio 2008 conduce il programma d'informazione Versus. Nel settembre del 2008 ricopre il ruolo ...Così come tanti affezionati telespettatori, che continuano a seguirlo su Instagram, dove (nonostante un account privato) conta quasi 120 mila follower - - GLI AUGURI DI- E anche ...sono in treno e arrivo da te”. Anche Massimo Giletti, nei giorni scorsi, ha parlato dell’amicizia che lo lega all’ex conduttore: “Andrò a Milano per il suo compleanno, andrò ad abbracciarlo, a vivere ...Dal 2011 infatti, Lamberto Sposini si è ritirato a vita privata a causa di gravi problemi di salute ma, come ha tenuto a precisare Massimo Giletti, “Lamberto non è stato mai abbandonato. A dirlo è ...