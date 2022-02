LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: super tempo di Daan Hoole! Scende sotto i 40? (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.30 Vediamo la nuova top 5 al traguardo: 1 Daan Hoole (Trek-Segafredo) 39’27?75 2 Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) +1’47?20 3 Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) +1’47?62 4 Jay Vine (Alpecin-Fenix) +1’47?92 5 Michel Hessmann (Team Jumbo-Visma) +1’49?79 17.27 Nuovo miglior tempo! Lo registra Daan Hoole! super tempo dell’olandese, il primo a Scendere sotto i 40 minuti, con 39’27?75. 17.24 In appena 0.72 ci sono Thomas, Reis e Vine; gara molto equilibrata. 17.21 Geraint Thomas supera Reis e registra il miglior tempo al traguardo! 41’14?95, -0.42 da Reis. 17.18 Poco più di 10 minuti e comincerà la gara di Samuele Battistella. 17.15 Il britannico è primo al km 22.8 ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 Vediamo la nuova top 5 al traguardo: 1Hoole (Trek-Segafredo) 39’27?75 2 Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) +1’47?20 3 Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) +1’47?62 4 Jay Vine (Alpecin-Fenix) +1’47?92 5 Michel Hessmann (Team Jumbo-Visma) +1’49?79 17.27 Nuovo miglior! Lo registradell’olandese, il primo arei 40 minuti, con 39’27?75. 17.24 In appena 0.72 ci sono Thomas, Reis e Vine; gara molto equilibrata. 17.21 Geraint Thomasa Reis e registra il miglioral traguardo! 41’14?95, -0.42 da Reis. 17.18 Poco più di 10 minuti e comincerà la gara di Samuele Battistella. 17.15 Il britannico è primo al km 22.8 ...

