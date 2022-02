LIVE Derthona-Virtus Bologna 38-25, Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: +13 Tortona a metà secondo quarto (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44-31 TRIPLA di Sanders, 3’00” da giocare nel secondo quarto, 3-3 i falli. 41-31 Weems realizza con i piedi sulla linea dei tre punti. 41-29 Piazzato di Alibegovic. 41-27 TRIPLA di Mascolo. 38-27 Piazzato di Weems. 38-25 Rubata di Weems che firma il parziale di 4-0 Virtus, stavolta il time out arriva dalla panchina di Tortona. 38-23 Penetrazione di Pajola che realizza con l’ausilio del vetro. 38-21 TRIPLA di Filloy, 12-0 di parziale Derthona e +17 a metà secondo quarto in favore degli uomini di coach Ramondino. 35-21 Piazzato di Filloy. 33-21 Rubata di Tavernelli che va in contropiede e viene stoppato da Jaiteh, accorre però Severini ad appoggiare il +12. Time out ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44-31 TRIPLA di Sanders, 3’00” da giocare nel, 3-3 i falli. 41-31 Weems realizza con i piedi sulla linea dei tre punti. 41-29 Piazzato di Alibegovic. 41-27 TRIPLA di Mascolo. 38-27 Piazzato di Weems. 38-25 Rubata di Weems che firma il parziale di 4-0, stavolta il time out arriva dalla panchina di. 38-23 Penetrazione di Pajola che realizza con l’ausilio del vetro. 38-21 TRIPLA di Filloy, 12-0 di parzialee +17 ain favore degli uomini di coach Ramondino. 35-21 Piazzato di Filloy. 33-21 Rubata di Tavernelli che va in contropiede e viene stoppato da Jaiteh, accorre però Severini ad appoggiare il +12. Time out ...

