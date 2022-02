Kulusevski: «Sofferto tanto in questi mesi, con Conte si lavora bene» (Di domenica 20 febbraio 2022) . Così lo svedese dopo la vittoria sul City Dejan Kulusevski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Tottenham contro il Manchester City. Di seguito le parole dell’ex Juve. Kulusevski – «Avevo bisogno di stare tranquillo e di giocare senza pensieri, quando segni così presto è bellissimo perché non devi più pensare a niente. Conte? Vuole solo vincere, se non ci riesce non è Contento. Con lui si lavora davvero bene, è quello di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo particolari segreti, bisogna lavorare e ascoltare quello che dice. Ho Sofferto tanto in questi mesi, non mi sentivo più me stesso. Voglio bene a tutti i miei ex compagni, spero davvero che possano ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) . Così lo svedese dopo la vittoria sul City Dejanè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Tottenham contro il Manchester City. Di seguito le parole dell’ex Juve.– «Avevo bisogno di stare tranquillo e di giocare senza pensieri, quando segni così presto è bellissimo perché non devi più pensare a niente.? Vuole solo vincere, se non ci riesce non ènto. Con lui sidavvero, è quello di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo particolari segreti, bisognare e ascoltare quello che dice. Hoin, non mi sentivo più me stesso. Voglioa tutti i miei ex compagni, spero davvero che possano ...

