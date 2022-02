Incendio Felicity Ace - A bordo oltre 3.900 auto del gruppo VW: stimate perdite per mezzo miliardo di dollari (Di sabato 19 febbraio 2022) Mercoledì scorso una nave cargo piena di automobili del gruppo Volkswagen ha preso fuoco al largo delle isole Azzorre, fortunatamente senza conseguenze per i 22 membri dell'equipaggio, prontamente evacuati. Mentre ancora si lavora per spegnere l'Incendio, arrivano le prime valutazioni dei danni. Le vetture coinvolte sarebbero ben 3.965 e, secondo le stime di Skytek - software company irlandese che fornisce consulenze nel calcolo del rischio d'investimento, tra gli altri, in ambito mercantile le perdite ammonterebbero a circa mezzo miliardo di dollari. Le valutazioni preliminari. Nello specifico, sul bastimento c'erano oltre 1.100 Porsche (numero confermato dalla Casa) e 189 Bentley. Il resto del carico di automobili era composto da ... Leggi su quattroruote (Di sabato 19 febbraio 2022) Mercoledì scorso una nave cargo piena dimobili delVolkswagen ha preso fuoco al largo delle isole Azzorre, fortunatamente senza conseguenze per i 22 membri dell'equipaggio, prontamente evacuati. Mentre ancora si lavora per spegnere l', arrivano le prime valutazioni dei danni. Le vetture coinvolte sarebbero ben 3.965 e, secondo le stime di Skytek - software company irlandese che fornisce consulenze nel calcolo del rischio d'investimento, tra gli altri, in ambito mercantile leammonterebbero a circadi. Le valutazioni preliminari. Nello specifico, sul bastimento c'erano1.100 Porsche (numero confermato dalla Casa) e 189 Bentley. Il resto del carico dimobili era composto da ...

