Haaland, sempre più concreta la pista spagnola: i dettagli (Di sabato 19 febbraio 2022) È uno dei calciatori più discussi del momento, futura stella calcistica e forse futuro Pallone d’Oro. Il giovane Haaland potrebbe presto lasciare la Bundesliga e si inizia già a conoscere la sua prossima destinazione. Haaland Premier League Real Madrid Barcellona La prossima sessione di mercato estiva sembra ancora lontana, ma nonostante tutto i nomi più importanti stanno già girando. Erling Haaland e Kylian Mbappé sono i nomi che faranno discutere di più. Per quanto riguarda il primo, secondo quanto riportato da Sport, ci sarebbe la decisione del giocatore in merito al suo futuro. Haaland infatti, nonostante la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, avrebbe deciso di andare in Spagna, rinunciando alla Premier League. La parola passa quindi al Real Madrid e al ... Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) È uno dei calciatori più discussi del momento, futura stella calcistica e forse futuro Pallone d’Oro. Il giovanepotrebbe presto lasciare la Bundesliga e si inizia già a conoscere la sua prossima destinazione.Premier League Real Madrid Barcellona La prossima sessione di mercato estiva sembra ancora lontana, ma nonostante tutto i nomi più importanti stanno già girando. Erlinge Kylian Mbappé sono i nomi che faranno discutere di più. Per quanto riguarda il primo, secondo quanto riportato da Sport, ci sarebbe la decisione del giocatore in merito al suo futuro.infatti, nonostante la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, avrebbe deciso di andare in Spagna, rinunciando alla Premier League. La parola passa quindi al Real Madrid e al ...

Advertising

LePortinaie : C'è sempre sta ideologia di merda che i giocatori devo crescere sempre e comunque. Mbappè al Monaco? Nooo e che è g… - Silvio89016611 : @Bresingar_ Certo, aspettando sempre la giocata del singolo ma con questa NON identità di gioco, anche con Chiesa H… - HibetSocial : Per Erling #Haaland dopo i tanti record di gol sul campo, arriva anche quello virtuale: è sua la figurina #NFTs p… - AConan_Doyle : Anche Haaland sempre più Real Madrid - Domi_Kenes : @emahincredibile Tu MENTI. Sarai sempre una donna debole disonesta frustrata stupida e incompetente in tutto. In r… -