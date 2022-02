Gf Vip: Il Compenso da Capogiro di Katia Ricciarelli! (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel bene e nel male, la nostra Katia Ricciarelli è indubbiamente una delle protagoniste di questa sesta edizione del Gf Vip. Sempre al centro delle polemiche per i suoi innumerevoli sfondoni, la cantante lirica resta uno dei personaggi di spicco del reality. Ma quanto guadagna la nostra Ricciarelli per partecipare al Gf Vip? Da quello che si è scoperto, il cachet è stratosferico, al pari di quello di altri pezzi da novanta del Gf Vip come Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Ecco tutti i dettagli! Il cachet da urlo di Katia Ricciarelli Katia Ricciarelli è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del Gf Vip 6. Un pezzo da novanta per il reality, visto che la cantante vanta una carriera straordinaria. La soprano ha accettato la proposta di Signorini e si è messa in gioco entrando nel bunker di Cinecittà lo scorso settembre. In tutti ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel bene e nel male, la nostraRicciarelli è indubbiamente una delle protagoniste di questa sesta edizione del Gf Vip. Sempre al centro delle polemiche per i suoi innumerevoli sfondoni, la cantante lirica resta uno dei personaggi di spicco del reality. Ma quanto guadagna la nostra Ricciarelli per partecipare al Gf Vip? Da quello che si è scoperto, il cachet è stratosferico, al pari di quello di altri pezzi da novanta del Gf Vip come Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Ecco tutti i dettagli! Il cachet da urlo diRicciarelliRicciarelli è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del Gf Vip 6. Un pezzo da novanta per il reality, visto che la cantante vanta una carriera straordinaria. La soprano ha accettato la proposta di Signorini e si è messa in gioco entrando nel bunker di Cinecittà lo scorso settembre. In tutti ...

