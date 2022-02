“Fine restrizioni? Vedremo…”. L’Italia resta ostaggio di Draghi e Speranza

(Di sabato 19 febbraio 2022) C’è, ma non c’è. Benché i contagi calino, benché il ministro della Salute si vanti del fatto che “abbiamo piegato la curva epidemiologica” – la quale, in realtà, s’è piegata da sé – e benché diminuisca la pressione sugli ospedali, ladelleanti Covid somiglia sempre di più alla classica carota agitata sotto al muso dei coniglietti: serve a farli ingolosire, ma proprio quando gli animali la stanno per afferrare, chi gliela fa penzolare davanti la sposta un po’ più in là. Ci si sarebbe aspettati, ad esempio, che Mario, presente ieri in conferenza stampa, sciogliesse le riserve e annunciasse agli italiani un piano ben dettagliato per l’eliminazione delle regole pandemiche. E invece, dal presidente del Consiglio, solo impegni generici: usciremo dall’emergenza “il ...

... 'Voglio uscire al più presto possibile, quindi anche limitare le. Non abbiamo una road ... E, prosegue Costa, con ladello stato di emergenza il 31 marzo, 'sicuramente inizierà una fase ...... da noi non è accaduto, troppe. Per fortuna dal 10 marzo si tornerà a vendere cibo e ... si naviga a vista, c'è molta confusione tanto che la stessa Anec non sa qualeabbiano fatto ...Benché i contagi calino, benché il ministro della Salute si vanti del fatto che “abbiamo piegato la curva epidemiologica” – la quale, in realtà, s’è piegata da sé – e benché diminuisca la pressione ...E qui si pensa ad esempio ai trasporti, quelli urbani in testa. Ma poi a fine marzo il lasciapassare sanitario dovrebbe finire in cantina in tutte le sue forme e per tutte le situazioni in cui ...