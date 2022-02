Criptovalute: l'Italia stabilisce i nuovi requisiti per le società crypto (Di sabato 19 febbraio 2022) Il 17 febbraio 2022, l'Italia ha pubblicato le nuove regole antiriciclaggio (AML). Attualmente sono presenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 163°, Numero 40. In pratica, l'Italia ha stabilito i nuovi requisiti per le società di Criptovalute che operano nel Paese. Queste regole erano state ... Leggi su punto-informatico (Di sabato 19 febbraio 2022) Il 17 febbraio 2022, l'ha pubblicato le nuove regole antiriciclaggio (AML). Attualmente sono presenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblicana Anno 163°, Numero 40. In pratica, l'ha stabilito iper lediche operano nel Paese. Queste regole erano state ...

