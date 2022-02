Covid-19, sempre in discesa la curva pandemica. Al via quarta dose per soggetti gravemente immunodepressi (Di sabato 19 febbraio 2022) Prosegue l'andamento discendente della curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Numeri in calo anche per i ricoveri e i decessi, a conferma di una tendenza di miglioramento avviata da settimane dopo la forte ondata portata da Omicron. Ora l'intenzione del governo è quella di togliere presto le restrizioni, cosa che potrebbe concretizzarsi al 31 marzo. Intanto l'Aifa ha dato il via libera alla quarta dose di vaccino per i soggetti gravemente immunodepressi. Tecnicamente non si tratta di una quarta dose bensì di un booster a conclusione del ciclo primario vaccinale (due dosi più una aggiuntiva). Il siero usato sarà quello a mRna e i tempi della somministrazione sono i medesimi della dose booster per la popolazione ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 febbraio 2022) Prosegue l'andamento discendente delladei contagi da-19 in Italia. Numeri in calo anche per i ricoveri e i decessi, a conferma di una tendenza di miglioramento avviata da settimane dopo la forte ondata portata da Omicron. Ora l'intenzione del governo è quella di togliere presto le restrizioni, cosa che potrebbe concretizzarsi al 31 marzo. Intanto l'Aifa ha dato il via libera alladi vaccino per i. Tecnicamente non si tratta di unabensì di un booster a conclusione del ciclo primario vaccinale (due dosi più una aggiuntiva). Il siero usato sarà quello a mRna e i tempi della somministrazione sono i medesimi dellabooster per la popolazione ...

Advertising

gparagone : Mentre tutti riaprono (o pensano a come riaprire), Speranza si affida alle previsioni [sempre sbagliate] di questo… - nzingaretti : Nel Lazio stabilizziamo il personale sanitario precario impegnato nella lotta al #Covid. Firmato accordo… - rtl1025 : ?? L'efficacia del vaccino anti-#Covid in termini di riduzione del rischio nei vaccinati sui non vaccinati è del 64%… - JohnTuld1 : @Brownfox_51 Beh capisco cosa intendi, ma è la popolazione che produce beni e servizi a campare chi non lavora,ovve… - VinzDeCarlo1 : Dubbi su divieti e greenpass anche da Mentana, da sempre sostenitore del vaccino contro il Covid… -