Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stato possibile reinventare pure Manzoni

(Di sabato 19 febbraio 2022) Quasi come Dumas. Alessandro Zaccuri si prende tutto il divertimento della reinvenzione narrativa e stilistica da feuilletton e consegna un romanzo che non è di cappa e spada solo per un pelo. E non lo è perché è altro, di più sofisticato: un gioco ambizioso, una continua variazione sul tema dell’identità. O meglio: di un’identità. Nella fattispecie, quella di Alessandro. Che avrebbe potuto essere se stesso o, chissà, scrittura in controluce tra le righe di un’altra storia. Il tema Zaccuri lo dichiara immediatamente, citando in apertura una frase tratta da un sonetto giovanile intitolato “Autoritratto” in cui l’autore dei Promessi sposi scrive: “Poco noto ad altrui, poco a me stesso / Gli uomini e gli anni mi diran chi sono”. In Poco a me stesso (Marsilio, 234 pp., 16 euro) ci sono uomini, anni, vicissitudini, rovesci, agnizioni e, a mo’ di postfazione, una ...