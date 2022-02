Capolavoro Tortona, Virtus battuta nettamente (94 - 82): highlights (Di domenica 20 febbraio 2022) Al suo primo anno in Serie A, la Bertam compie l'impresa di raggiungere la finale di Coppa Italia eliminando i campioni d'Italia della Virtus. In stagione regolare Tortona aveva battuto la Virtus di ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 20 febbraio 2022) Al suo primo anno in Serie A, la Bertam compie l'impresa di raggiungere la finale di Coppa Italia eliminando i campioni d'Italia della. In stagione regolareaveva battuto ladi ...

