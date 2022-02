Brescia | due gemelli 17enni aggrediscono la sorella nel letto con coltello e ascia | arrestati “Tentato omicidio aggravato da futili motivi”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Hanno ferito lamentre dormiva, uno usando un, l’altro con un’. Poi hanno urlato – svegliando i genitori che dormivano in un’altra ala della casa – e sono scappati in strada, dove poco dopo li hanno fermati i carabinieri. Gli aggressori sono duedi 17 anni residenti a Polaveno, in provincia di: “Una famiglia normalissima, gente per bene. Tutti incensurati”, racconta la gente del paese, meno di 2500 abitanti a cavallo tra la Valtrompia e il Lago d’Iseo. Isono staticon l’accusa didai, mentre la– 22 anni – è ricoverata in ospedale ed è stata sottoposta ad un primo ...

Entrambi sono stati interrogati dal pubblico ministero della Procura di Brescia applicato a quella dei minori Maria Cristina Bonomo. Gli aggressori sono due gemelli di 17 anni residenti a Polaveno, in provincia di Brescia: "Una famiglia normalissima, gente per bene. Tutti incensurati", racconta la gente del paese, meno di 2500 ...