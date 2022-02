ATP Rio 2022 | la pioggia sconvolge il programma | quarti e semifinali nello stesso giorno! C’è Berrettini-Alcaraz

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) Una situazione molto intricata. Lanegli ultimi due giorni ha molto condizionato lo sviluppo del torneo ATP500 di Rio de Janeiro (Brasile). Sulla terra rossa brasiliani i giocatori sono stati costretti a continui stop per la visita di Giove Pluvio. E ora? Nella giornata odierna e tenendo conto del fuso orario, i tennisti saranno costretti ad affrontaredi finali egiorno. Un doppio turno molto impegnativo che non darà tregua. In un quadro di questo genere sono due gli italiani in campo, ovvero Fabio Fognini e Matteo. Il ligure, reduce dall’ottima prestazione contro Pablo Carreno Busta, giocherà contro l’argentino Federico Coria e se dovesse esprimere lotennis visto contro l’iberico ci sono concrete possibilità ...