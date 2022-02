ATP Rio 2022, due partite in un giorno per Matteo Berrettini? Prima Alcaraz, poi possibile derby con Fognini! Programma e orari (Di sabato 19 febbraio 2022) La pioggia è la vera protagonista a Rio: gli organizzatori sperano di avere la meglio oggi, dato che sono stati Programmati i quarti e a seguire le semifinali del tabellone principale del singolare maschile, del Rio Open presented by Claro 2022 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro, in Brasile. In totale sono nove i match previsti (compresi un quarto e le semifinali di doppio), e ci sarà tanta Italia: Matteo Berrettini affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre Fabio Fognini sfiderà l’argentino Federico Coria. I due azzurri, in caso di vittoria, poi, si sfideranno in una semifinale tutta italiana. Sarà possibile seguire gli incontri degli italiani in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) La pioggia è la vera protagonista a Rio: gli organizzatori sperano di avere la meglio oggi, dato che sono statiti i quarti e a seguire le semifinali del tabellone principale del singolare maschile, del Rio Open presented by Clarodi tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro, in Brasile. In totale sono nove i match previsti (compresi un quarto e le semifinali di doppio), e ci sarà tanta Italia:affronterà lo spagnolo Carlos, mentre Fabio Fognini sfiderà l’argentino Federico Coria. I due azzurri, in caso di vittoria, poi, si sfideranno in una semifinale tutta italiana. Saràseguire gli incontri degli italiani in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, ...

