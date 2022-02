A New York per studiare, Claudio muore in un college il giorno del suo 18esimo compleanno (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “È una tragedia immane che ha lasciato impietrita tutta la nostra comunità”. Così all’ANSA la sindaca di Battipaglia (Salerno), Cecilia Francese nel dare la notizia della morte di un 17enne battipagliese, Claudio Mandia, trovato senza vita in un college di New York, proprio nel giorno del suo 18esimo compleanno. I genitori del ragazzo, che avevano deciso di raggiungerlo per festeggiare il compleanno, hanno appreso la tragica notizia all’arrivo in aeroporto. Il 17enne, partito un anno fa dalla Piana del Sele, è stato trovato senza vita nella sua stanza del college americano. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra giovedì e venerdì. Le cause della morte, al momento, sono ancora ignote. In giornata dovrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “È una tragedia immane che ha lasciato impietrita tutta la nostra comunità”. Così all’ANSA la sindaca di Battipaglia (Salerno), Cecilia Francese nel dare la notizia della morte di un 17enne battipagliese,Mandia, trovato senza vita in undi New, proprio neldel suo. I genitori del ragazzo, che avevano deciso di raggiungerlo per festeggiare il, hanno appreso la tragica notizia all’arrivo in aeroporto. Il 17enne, partito un anno fa dalla Piana del Sele, è stato trovato senza vita nella sua stanza delamericano. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra giovedì e venerdì. Le cause della morte, al momento, sono ancora ignote. In giornata dovrebbe ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il New York Times omaggia Lucio Dalla a pochi giorni dal decimo anniversario della morte: 'Un cantante popolare e a… - amnestyitalia : Bronx, Brooklyn e Queens: più è alta la percentuale di abitanti non bianchi e maggiore è la concentrazione di telec… - gofooji : New York, LA, Chicago, San Francisco, Philadelphia & Cincinnati - ?? ?? - anteprima24 : ** A New York per studiare, Claudio muore in un college il giorno del suo 18esimo compleanno **… - Italian : New York vuole cacciare i senzatetto dalla metropolitana -