Zielinski e Ferran Torres | Barcellona-Napoli 1-1

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– Ilgioca da applausi un tempo e spaventa ilma alla fine al Camp Nou l’andata dello spareggio di Europa League finisce 1-1. Apre, chiudesu rigore in un secondo tempo dai ritmi bassi e dal finale con le tante occasioni per i blaugrana. Spalletti schiera dal 1? Osimhen che vince il ballottaggio con Mertens. La prima chance delè proprio del suo attaccante che scatta in campo aperto e prova a sorprendere sul primo palo senza successo Ter Stegen che devia in angolo. La risposta dei blaugrana è affidata ai nuovi acquisti di gennaio: Aubameyang salta Rrahmani e premia l’inserimento centrale diche col destro però sbaglia completamente la misura. Un errore pesante ...

SegnanoTorres grazie ad un rigore dubbio concesso dall' arbitro Kovacs Paolo Bargiggia , sui social commentando, quanto è accaduto iduraante la partita tra il Barcellona e il ...Alla fine si sono arrabbiati tutti: il Barcellona che, per bocca sia di Xavi che dei giocatori, ha continuato a ripetere che il gol diera da annullare per fuorigioco, e il Napoli che trova assurdo il rigore fischiato contro - e realizzato da Ferràn Torres - per il presunto mani di Juan Jesus. Non è stata una serata facile ...Agli uomini di Spalletti non basta il gol di Zielinski. Contro un Barcellona ritrovato e ricompattato ... si fa riacciuffare dal rigore (parecchio dubbio) di Ferran Torres perdendo le convinzioni e ...Gli azzurri tengono bene il campo nel primo tempo e trovano il vantaggio al 29' grazie a Zielinski, con Ter Stegen che respinge ... Il pareggio blaugrana arriva al 59' con un rigore di Ferran Torres ...