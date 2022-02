Udinese, Deulofeu: «La salvezza è il primo obiettivo» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Udinese, Deulofeu: «La salvezza è il primo obiettivo. Se giocheremo in modo più offensivo, saliremo in classifica» In un’intervista rilasciata a Panenka, l’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ha commentato la stagione in corso. Ecco le sue dichiarazioni: STATO DI FORMA – «Quest’anno sta andando alla grande, mi sento benissimo. Penso che le mie prestazioni siano state molto buone. I tifosi non sanno cosa passano i calciatori, soprattutto quando attraversano infortuni e brutti momenti. Solo io so cosa ho vissuto. Non molto tempo fa ero a casa, sdraiato, incapace nemmeno di camminare. È vero che la posizione della squadra deve migliorare, non siamo in una situazione molto buona di classifica. Ma, personalmente, non ho nulla da rimproverarmi: poter contribuire ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022): «Laè il. Se giocheremo in modo più offensivo, saliremo in classifica» In un’intervista rilasciata a Panenka, l’attaccante dell’Gerardha commentato la stagione in corso. Ecco le sue dichiarazioni: STATO DI FORMA – «Quest’anno sta andando alla grande, mi sento benissimo. Penso che le mie prestazioni siano state molto buone. I tifosi non sanno cosa passano i calciatori, soprattutto quando attraversano infortuni e brutti momenti. Solo io so cosa ho vissuto. Non molto tempo fa ero a casa, sdraiato, incapace nemmeno di camminare. È vero che la posizione della squadra deve migliorare, non siamo in una situazione molto buona di classifica. Ma, personalmente, non ho nulla da rimproverarmi: poter contribuire ...

Advertising

CalcioNews24 : #Udinese, #Deulofeu fissa gli obiettivi ??? - sportli26181512 : Udinese, Deulofeu su Cioffi: 'Mi permette di giocare come voglio, con lui...': Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udi… - news_mondo_h24 : Udinese, Deulofeu: “È pesante per me, ma la salvezza è il primo obiettivo” - messveneto : Udinese, non solo sul nodo Beto: Cioffi lavora anche su difesa e mediana: L’Udinese prepara la partita contro la La… - TuttoFanta : ??Report #UDINESE: ?#Nuytinck e #Udogie non hanno lavorato in gruppo. ?#Pereyra, #Deulofeu e #Larsen hanno svolto l’… -