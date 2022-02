Tommaso Paradiso | arriva il nuovo singolo “Tutte le notti”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “le”, ildi(Island Records), sarà disponibile a partire da mercoledì 23 febbraio sule piattaforme digitali e da venerdì 25 febbraio in radio. Il brano anticipa ilalbum Space Cowboy, previsto per il 4 marzo 2022. Scritto daLeè un sogno a occhi aperti in cui l'artista dà forma a una ballad romantica su un amore lontano.tornerà sul palco nella primavera 2022.(ITALPRESS).

Ha un profilo Instagram in cui compare insieme a importanti vip e cantanti, come Francesco Totti e. Insieme alla moglie e al figlio vive a Roma . Fonte foto: https://www.instagram.Prima di questo momento, comunque, l'artista ha collaborato con colleghi importanti, come:, Gazzelle, Irama, Sfera Ebbasta, Dardust, Gaia, Tommy Dali e Chiello.