Advertising

iconanews : Terna: consumi elettrici gennaio +1,5% su anno, bene rinnovabili - AgeeiPress : @TernaSpA : a gennaio consumi elettrici +1,5% - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Innovazione e digitalizzazione sono al centro del nostro Piano Industriale, che è sostenibile p… -

Ultime Notizie dalla rete : Terna consumi

Tiscali.it

L'indice Imcei elaborato da, che prende in esame iindustriali delle imprese cosiddette 'energivore', ha fatto registrare una flessione dell'1,8% rispetto a gennaio del 2021 (e dello 0,...... che è sostenibile per definizione perchè quello che fa è permettere l'elettrificazione dei". Lo ha detto Massimiliano Garri, direttore Innovation & Market Solutions di, in un'...Uno studio del Politecnico stima che l’installazione di 30 gigawatt da fonti rinnovabili tramite impianti di grande taglia richiederebbe l’uso di 460 chilometri quadrati di territorio, che corrispondo ...che è sostenibile per definizione perché quello che fa è permettere l’elettrificazione dei consumi”. Lo ha detto Massimiliano Garri, direttore Innovation & Market Solutions di Terna, in un’intervista ...