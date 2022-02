Tentativi di riappacificazione tra Matteo e Federica | Pensavo fossi innamorato di Denise

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tentativi riappacificazione

TGCOM

Sembrava tutto finito e, invece, colpo di scena: Federica si è ripresentata a 'Uomini e Donne' per tentare unacon Matteo. Nell'ultima puntata il tronisita è rimasto senza parole di fronte alla scelta di Denise e Federica di non presentarsi in studio ed è stato assalito da mille dubbi, ...Tutti idi riconciliazione non sarebbero andati a buon fine, quindi ora a decidere la ... ma lanon sembra semplice.Sembrava tutto finito e, invece, colpo di scena: Federica si è ripresentata a "Uomini e Donne" per tentare una riappacificazione con Matteo. Nell’ultima puntata il tronisita è rimasto senza parole di ...I carabinieri hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per un uomo di 30 anni di Aiello de Sabato che deve rispondere dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e ...