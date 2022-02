Sony Pictures Nabs Latin American Rights to Cabral’s ‘Hotel Coppelia’ from Latido (EXCLUSIVE) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Closing in on one of the leading voices in Caribbean cinema, Sony Pictures Television has acquired from Latido Films Latin American Rights to “Hotel Coppelia,” directed by Dominican filmmaker José María Cabral. Produced by Santo Domingo-based Rafael Elías Muñoz at Lantica Media and Cabral’s outfit Tabula Rasa, “Hotel Coppelia” is a real events-inspired drama, set L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 18 febbraio 2022) Closing in on one of the leading voices in Caribbean cinema,Television has acquiredFilmsto “Hotel Coppelia,” directed by Dominican filmmaker José María Cabral. Produced by Santo Domingo-based Rafael Elías Muñoz at Lantica Media andoutfit Tabula Rasa, “Hotel Coppelia” is a real events-inspired drama, set L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Screenweek : Sony Pictures ha rilasciato una curiosa featurette per #Uncharted con protagonisti #TomHolland e #MarkWahlberg alle… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #KatCoiro dirigerà per Sony Pictures #TheHusbandsSecret, nuovo film tratto dal romanzo omonimo di #LianeMoriarty (già aut… - MoviesAsbury : #KatCoiro dirigerà per Sony Pictures #TheHusbandsSecret, nuovo film tratto dal romanzo omonimo di #LianeMoriarty (g… - IlbarbaSpacca : RT @Screenweek: #DocSavage Alla produzione #NealHMoritz per la Sony Pictures Television -

Ultime Notizie dalla rete : Sony Pictures In sala "Uncharted" con Tom Holland e su Netflix la miniserie "Fedeltà" dal romanzo di Missiroli ...sul grande schermo il primo capitolo dell'omonima saga di videogiochi targata PlayStation Sony. La ... Mark Wahlberg and Tom Holland star in Columbia Pictures' UNCHARTED. Mark Wahlberg è un veterano a ...

Uncharted: il divertente video con Francesco Totti e Tom Holland Sony Pictures ha dato vita a un improbabile incontro: quello tra Francesco Totti e Tom Holland, a Roma per la promozione di ...

Sony Pictures si affida alla Blockchain DigitalBits per offrire una premiere in esclusiva mondiale del nuovo film 'Uncharted' - YM! Youmark Serena Posadino al cinema Per risolvere una faccenda storicamente complicata come la trasposizione su grande schermo di un videogioco, Ruben Fleischer e la Sony Pictures si affidano alla star del momento, quel Tom Holland che ...

Pingi Moli al cinema Per risolvere una faccenda storicamente complicata come la trasposizione su grande schermo di un videogioco, Ruben Fleischer e la Sony Pictures si affidano alla star del momento, quel Tom Holland che ...

...sul grande schermo il primo capitolo dell'omonima saga di videogiochi targata PlayStation. La ... Mark Wahlberg and Tom Holland star in Columbia' UNCHARTED. Mark Wahlberg è un veterano a ...ha dato vita a un improbabile incontro: quello tra Francesco Totti e Tom Holland, a Roma per la promozione di ...Per risolvere una faccenda storicamente complicata come la trasposizione su grande schermo di un videogioco, Ruben Fleischer e la Sony Pictures si affidano alla star del momento, quel Tom Holland che ...Per risolvere una faccenda storicamente complicata come la trasposizione su grande schermo di un videogioco, Ruben Fleischer e la Sony Pictures si affidano alla star del momento, quel Tom Holland che ...