Sofìa Jirau, chi è la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un sogno che si avvera, così la modella Sofìa Jirau ha commentato il progetto di lavoro con Victoria’s Secret. Ed è davvero un passo importante per tutti, un balzo in avanti nell’inclusività e in un’accezione di bellezza più reale, più spontanea e nella quale è più semplice immedesimarsi. Perché Sofìa Jirau è la prima modella di Victoria’s Secret con la sindrome di Down e questo è un traguardo per lei e per tantissime altre persone. Lo ha raccontato lei stessa con grande orgoglio ed entusiasmo, pubblicando uno scatto della campagna su Instagram e scrivendo parole piene di emozione: “Un giorno l’ho sognato, ci ho lavorato e oggi è un sogno che si avvera. Finalmente ... Leggi su dilei (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un sogno che si avvera, così laha commentato il progetto di lavoro con. Ed è davvero un passo importante per tutti, un balzo in avanti nell’inclusività e in un’accezione di bellezza più reale, più spontanea e nella quale è più semplice immedesimarsi. Perchéè ladicon ladie questo è un traguardo per lei e per tantissime altre persone. Lo ha raccontato lei stessa con grande orgoglio ed entusiasmo, pubblicando uno scatto della campagna su Instagram e scrivendo parole piene di emozione: “Un giorno l’ho sognato, ci ho lavorato e oggi è un sogno che si avvera. Finalmente ...

Advertising

f_giuffrida : Chi è Sofia Jirau, la prima modella con sindrome di Down di Victoria’s Secret: «Non esistono limiti» - CaputoItalo : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Sofia Jirau: prima modella con sindrome di… - redazionerumors : Sofia Jirau è la prima modella di Victoria’s Secrets con sindrome di Down: l’annuncio #SofiaJirau - infoitcultura : Sofia Jirau è la prima modella con sindrome di Down di Victoria’s Secret: “Non esistono limiti” - VanityFairIt : Portoricana, 24 anni, è una delle 18 nuove testimonial di «Love Cloud», una nuova linea della celebre griffe di lin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofìa Jirau Sofia Jirau, la gioia della prima prima modella Down di Victoria's Secret: 'È un sogno che si avvera!' Sofia Jireau è la prima modella Down del prestigioso marchio di lingerie Victoria's Secret. È stata lei stessa ad annunciarlo con grande emozione: 'È un sogno che si avvera!'. E se qualcuno sottolinea ...

Chi è Sofia Jirau, la modella di Victoria's Secret con sindrome di down Sofia Jirau chi è: biografia e carriera Sofia Jirau è nata il 26 marzo 1996 a Porto Rico, sotto il segno dell' Ariete . Sin da piccola ha sognato di diventare una modella professionista . Così ha ...

Sofia Jireau è la prima modella Down del prestigioso marchio di lingerie Victoria's Secret. È stata lei stessa ad annunciarlo con grande emozione: 'È un sogno che si avvera!'. E se qualcuno sottolinea ...Sofiachi è: biografia e carriera Sofiaè nata il 26 marzo 1996 a Porto Rico, sotto il segno dell' Ariete . Sin da piccola ha sognato di diventare una modella professionista . Così ha ...