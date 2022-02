Serie A, diffidati e squalificati del prossimo turno (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Segui la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore. ATALANTA squalificati NESSUNO diffidati DEMIRAL DE ROON DJIMSITI ZAPPACOSTA BOLOGNA squalificati MEDEL – 1 GIORNATA DI Serie A – SALTA SPEZIA SVANBERG – 1 GIORNATA DI Serie A – SALTA ... Leggi su zon (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti ie glidelle 20 squadre diA. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista deldi campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Segui la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore. ATALANTANESSUNODEMIRAL DE ROON DJIMSITI ZAPPACOSTA BOLOGNAMEDEL – 1 GIORNATA DIA – SALTA SPEZIA SVANBERG – 1 GIORNATA DIA – SALTA ...

Advertising

junews24com : Diffidati Juve Torino: un big a rischio squalifica per l'Empoli - - fantapiu3 : L'elenco dei diffidati della #SerieA in vista della prossima giornata di campionato! Attenzione al giallo fantallen… - infoitsport : Serie A 2021-2022, 26ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati - internewsit : Serie A 2021-2022, 26ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati - - junews24com : Diffidati Atalanta Juve: due bianconeri a rischio per il derby contro il Torino - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie diffidati Diffidati Juventus - Torino, bianconeri a rischio squalifica in vista dell'Empoli Sono due i diffidati della Juventus prima di scendere in campo contro il Torino nel derby della Mole e in vista del successivo impegno contro l' Empoli al Castellani. Si tratta, per la precisione, di Federico ...

Focus on Inter - Sassuolo: precedenti, statistiche, curiosità, quote scommesse e gli highlights dell'andata Essi sono inoltre il miglior attacco della Serie A (55 gol segnati) e la squadra meno battuta della ... 'SCREZIO CON DIONISI? MI SONO PENTITO DOPO DUE MINUTI' Infortunati, squalificati e diffidati del ...

Serie A 2021-2022, 26ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati Inter-News.it Diffidati Juve Torino: un big a rischio squalifica per l’Empoli Diffidati Juve Torino: un big a rischio squalifica per l’Empoli. Ecco le novità verso il match della 26esima giornata di Serie A La Juve affronta il Torino, nel derby della Mole valido per la 26esima ...

Indisponibili Serie A: tutti gli infortunati della 26esima giornata Un nuovo turno di Serie A è alle porte ma non tutti potranno esserne protagonisti ... così da avere un quadro completo facendo anche il punto su diffidati e squalificati. Segui la lista se non vuoi ...

Sono due idella Juventus prima di scendere in campo contro il Torino nel derby della Mole e in vista del successivo impegno contro l' Empoli al Castellani. Si tratta, per la precisione, di Federico ...Essi sono inoltre il miglior attacco dellaA (55 gol segnati) e la squadra meno battuta della ... 'SCREZIO CON DIONISI? MI SONO PENTITO DOPO DUE MINUTI' Infortunati, squalificati edel ...Diffidati Juve Torino: un big a rischio squalifica per l’Empoli. Ecco le novità verso il match della 26esima giornata di Serie A La Juve affronta il Torino, nel derby della Mole valido per la 26esima ...Un nuovo turno di Serie A è alle porte ma non tutti potranno esserne protagonisti ... così da avere un quadro completo facendo anche il punto su diffidati e squalificati. Segui la lista se non vuoi ...