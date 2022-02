Scherma, Coppa del Mondo 2022: otto spadiste impegnate a Sochi dal 25 al 27 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sochi (Russia) riabbraccia la Coppa del Mondo di Scherma 2021-2022 dopo la prova maschile andata in scena lo scorso weekend. Dal 25 al 27 febbraio toccherà alle spadiste salire in pedana per il quarto appuntamento del circuito intercontinentale che prevede anche la disputa del Team Event. Il responsabile d’arma Dario Chiadò ha selezionato otto atlete per riscattare lo scialbo risultato di gruppo acquisito domenica a Barcellona. Nello specifico le convocate rispondono ai nomi di Alessandra Bozza, Alice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Scherma, Coppa del Mondo 2022: le convocazioni azzurre per le tappe di ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)(Russia) riabbraccia ladeldi2021-dopo la prova maschile andata in scena lo scorso weekend. Dal 25 al 27toccherà allesalire in pedana per il quarto appuntamento del circuito intercontinentale che prevede anche la disputa del Team Event. Il responsabile d’arma Dario Chiadò ha selezionatoatlete per riscattare lo scialbo risultato di gruppo acquisito domenica a Barcellona. Nello specifico le convocate rispondono ai nomi di Alessandra Bozza, Alice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio.del: le convocazioni azzurre per le tappe di ...

