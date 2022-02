Rompe con la fidanzata e perde i suoi risparmi in Bitcoin: 23enne lascia un drammatico messaggio e si suicida (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ha inviato alla fidanzata la foto di un albero con la scritta “ricordati di questo posto”, seguita dal messaggio, “ho perso tutto”. Poi il 23enne si è tolto la vita Un ragazzo con il cuore spezzato e senza più un soldo ha deciso di porre fine alla sua vita dopo aver rotto con la sua L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ha inviato allala foto di un albero con la scritta “ricordati di questo posto”, seguita dal, “ho perso tutto”. Poi ilsi è tolto la vita Un ragazzo con il cuore spezzato e senza più un soldo ha deciso di porre fine alla sua vita dopo aver rotto con la sua L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Curenna : @CuocoFiorellino Sai quanti ne conosco io con la Mercedes ereditata dal figlio, che quando si rompe un pezzo sono n… - ruthlexexaminer : @LisaDMona Scenate di gelosia per Elliot Si fa Elliot Rompe il cazzo a rue per le dipendenze Le offre dell' alcool… - mat_pmp : RT @ParcodiGiacomo: Mentre si lavora a una notizia bisogna gestire con cura le emozioni, altrimenti prendono il sopravvento e tolgono lucid… - infoitcultura : Belen rompe il silenzio: ecco perché è finita con Antonino Spinalbese: «Ci conoscevamo poco. Il principe azzur - infoitcultura : Belen rompe il silenzio: ecco perché è finita con Antonino Spinalbese: «Il principe azzurro non esiste» -