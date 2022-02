Renault - Un prototipo per il futuro | è una Suv a idrogeno

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Laha diffuso il primo teaser di una nuova concept car che sarà presentata nel mese di maggio. Quello che possiamo vedere è, per il momento, il frontale di un veicolo che ha le sembianze di una Suv. La notizia principale, però, è che questomonta un powertrain a: è la conferma che il gruppo-Nissan-Mitsubishi sta allargando i propri orizzonti per offrire molteplici soluzioni di mobilità a emissioni ridotte. Design di nuova generazione. La concept, che non ha ancora un nome, presenta alcuni dettagli che esulano dallo stile attuale del marchio francese. Se il logo illuminato è già familiare, troviamo invece i gruppi ottici divisi in quattro rettangoli per lato senza le sottili luci diurne a Led, che sono spostate in verticale ai lati del paraurti in un elemento triangolare. Il frontale ...