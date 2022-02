Perché le multe per chi non si vaccina sono bloccate (per mesi): manca l’ok del Garante della Privacy (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nei giorni scorsi abbiamo raccontato che le multe per chi non si vaccina non sono ancora partite. Perché l’Agenzia delle Entrate non ha ancora ricevuto dal ministero della Salute le liste dei cittadini. E quindi non ha potuto ancora mandare la comunicazione ai renitenti. Oggi si scopre che probabilmente rimarranno ferme per molto tempo. Probabilmente per mesi. Perché anche se la norma risale all’8 gennaio e l’obbligo vaccinale per gli over 50 è scattato dal primo febbraio, il Garante della Privacy deve ancora valutare se sia o meno legittimo che gli elenchi dei non vaccinati siano comunicabili ad altri soggetti. La norma quindi è stata approvata – e comunicata – prima che venisse ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nei giorni scorsi abbiamo raccontato che leper chi non sinonancora partite.l’Agenzia delle Entrate non ha ancora ricevuto dal ministeroSalute le liste dei cittadini. E quindi non ha potuto ancora mandare la comunicazione ai renitenti. Oggi si scopre che probabilmente rimarranno ferme per molto tempo. Probabilmente peranche se la norma risale all’8 gennaio e l’obbligole per gli over 50 è scattato dal primo febbraio, ildeve ancora valutare se sia o meno legittimo che gli elenchi dei nonti siano comunicabili ad altri soggetti. La norma quindi è stata approvata – e comunicata – prima che venisse ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché multe Perché le multe per chi non si vaccina sono bloccate (per mesi): manca l'ok del Garante della Privacy Nei giorni scorsi abbiamo raccontato che le multe per chi non si vaccina non sono ancora partite. Perché l'Agenzia delle Entrate non ha ancora ricevuto dal ministero della Salute le liste dei cittadini. E quindi non ha potuto ancora mandare la ...

