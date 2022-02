Pechino 2022, curling femminile: finale Giappone-Gran Bretagna, battute Svizzera e Svezia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Saranno Giappone e Gran Bretagna a giocarsi l’oro olimpico nella finale del curling femminile a Pechino 2022. Le nipponiche hanno avuto la meglio sulla Svizzera per 8-6, mentre le britanniche hanno piegato la Svezia solo all’extra end, al termine di una battaglia chiusa sull’11-12. Le elvetiche e le scandinave quindi scenderanno sul ghiaccio per giocarsi la medaglia di bronzo. Il Giappone, guidato dalla skip Fujisawa insieme a Chinami Yoshida, Suzuki e Yurika Yoshida, ha sfruttato al meglio i quattro punti messi a segno nel quinto end riuscendo poi a resistere alla reazione delle elvetiche, a cui non sono bastati i tre punti del settimo end per rimettere in piedi la partita. curling, ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sarannoa giocarsi l’oro olimpico nelladel. Le nipponiche hanno avuto la meglio sullaper 8-6, mentre le britanniche hanno piegato lasolo all’extra end, al termine di una battaglia chiusa sull’11-12. Le elvetiche e le scandinave quindi scenderanno sul ghiaccio per giocarsi la medaglia di bronzo. Il, guidato dalla skip Fujisawa insieme a Chinami Yoshida, Suzuki e Yurika Yoshida, ha sfruttato al meglio i quattro punti messi a segno nel quinto end riuscendo poi a resistere alla reazione delle elvetiche, a cui non sono bastati i tre punti del settimo end per rimettere in piedi la partita., ...

Advertising

Eurosport_IT : SORPASSO! ?? Quella di Pechino diventa la 2ª miglior spedizione azzurra di sempre alle Olimpiadi Invernali ?????? Sco… - Eurosport_IT : Piccoli Kristian Ghedina crescono ?? Grandissimo Simone Deromedis ?????? ? - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Dopo il caso Valieva, la proposta di alzare a 17 anni l'età per i grandi eventi. Il presidente della… - RaiDue : RT @RaiPlay: ???? QUALIFICATI ???? ? Il sodalizio Azzurro, Della Monica - Guarise, si qualifica per il programma lungo di #FigureSkating con… - RaiSport : RT @RaiPlay: ???? QUALIFICATI ???? ? Il sodalizio Azzurro, Della Monica - Guarise, si qualifica per il programma lungo di #FigureSkating con… -