Operato il bimbo al centro dello scontro sul sangue no vax

di due anni per il quale i genitori chiedevano una trasfusione solo con sangue No vax è stato operato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Per il piccolo, al centro di uno scontro legale tra l'ospedale e i genitori...

Il bimbo di due anni per il quale i genitori chiedevano una trasfusione solo con sangue No vax è stato operato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Per il piccolo, al centro di uno scontro legale tra l'ospedale e i genitori, non volevano che il proprio figlio di 2 anni fosse operato utilizzando trasfusioni di sangue di persone vaccinate, ma dopo il ricorso dell'ospedale, accolto dalla procura dei minori che ha tolto ai genitori la patria potestà, il bambino è stato operato. Il giudice tutelare di Modena aveva accolto il ricorso del policlinico, dicendo che il piccolo doveva essere operato e che c'era la garanzia di sicurezza nel sangue, qualunque fosse la provenienza.