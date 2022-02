Olimpiadi Pechino Day 14, Diretta Gare Venerdi 18 Febbraio (Discovery+ e Rai2) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Venerdì 18 Febbraio (Diretta Discovery + Eurosport, Rai 2, Rai Sport) andrà in scena la quattordicesima giornata dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si assegneranno 5 ori, oltre al bronzo del torneo maschile di Curling. L'Italia spera di essere nuovamente protagonista, dopo aver raggiunto quota 16 medaglie complessive per quella che è la seconda miglior spedizione tricolore di sempre alle Olimpiadi invernali. Dalle 7:00 Simone Deromedis va a caccia di un metallo prezioso nello Ski Cross maschile, dopo che nell'evento femminile la coppia formata da Lucrezia Fantelli e Jole Galli non ha trovato l'exploit giusto. Alle 8:00... Leggi su digital-news (Di venerdì 18 febbraio 2022) Venerdì 18Discovery + Eurosport, Rai 2, Rai Sport) andrà in scena la quattordicesima giornata dei Giochi Olimpici invernali di2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si assegneranno 5 ori, oltre al bronzo del torneo maschile di Curling. L'Italia spera di essere nuovamente protagonista, dopo aver raggiunto quota 16 medaglie complessive per quella che è la seconda miglior spedizione tricolore di sempre alleinvernali. Dalle 7:00 Simone Deromedis va a caccia di un metallo prezioso nello Ski Cross maschile, dopo che nell'evento femminile la coppia formata da Lucrezia Fantelli e Jole Galli non ha trovato l'exploit giusto. Alle 8:00...

