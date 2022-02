Nuovo concorso straordinario con prova disciplinare entro 15 giugno: chi può partecipare. Sindacati convocati martedì 22 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovo concorso straordinario 2022: previsto dal Decreto Sostegni bis, avrebbe dovuto concretizzarsi entro dicembre 2021 e avviare i vincitori verso l'anno di formazione e quindi il ruolo ma dal Ministero non è arrivata alcuna notizia. Motivo per cui la politica ci ritenta, inserendo nel Decreto Mille proroghe la data del 15 giugno 2022 come termine ultimo per lo svolgimento della prova scritta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022)2022: previsto dal Decreto Sostegni bis, avrebbe dovuto concretizzarsidicembre 2021 e avviare i vincitori verso l'anno di formazione e quindi il ruolo ma dal Ministero non è arrivata alcuna notizia. Motivo per cui la politica ci ritenta, inserendo nel Decreto Mille proroghe la data del 152022 come termine ultimo per lo svolgimento dellascritta. L'articolo .

Advertising

Debora72174569 : RT @profarchitetto: #concorsi Un nuovo auditorium per Pienza - Il Comune di Pienza ha bandito un concorso di idee per acquisire proposte pr… - profarchitetto : #concorsi Un nuovo auditorium per Pienza - Il Comune di Pienza ha bandito un concorso di idee per acquisire propost… - orizzontescuola : Nuovo concorso straordinario, prova disciplinare entro 15 giugno: chi può partecipare, come si svolgerà. LE FAQ - OmaggioMania : Partecipa al nuovo concorso @mulinobianco e potresti vincere instant win un viaggio (valore 5.000€) alla scoperta d… - AniefTorino : Anief su orizzonte Scuola - Nuovo concorso straordinario docenti, Pacifico: bene, ma la guerra contro la supplentit… -