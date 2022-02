Moto2™ e Moto3™ | si parte col Test Ufficiale a Portimao

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Autodromo Internacional do Algarve a Portmao ospiterà tre giorni di azione, a partire da sabato 19 febbraio Moto2 e Moto3. Nella classe intermedia, ci sarà un forte interesse sulla nuova squadra di Aki Ajo che ospita il campione in carica della Moto3, Pedro Acosta, affiancato da Augusto Fernandez. La speranza del manager finlandese è quella di mantenere il titolo Moto2 nelle fila del Red Bull KTM Ajo a fine stagione, ma gente come Sam Lowes (Elf Marc VDA Racing Team), Aron Canet (Flexbox HP40) e Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) non renderanno facile questa impresa. In Moto3, Dennis Foggia (Leopard Racing), Sergio Garcia (Aspar Team Moto3) e Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) sono i piloti da battere. Tutti e tre con una notevole esperienza nella categoria e un palmares vincente, la classe leggera vede l’aggiunta di diversi nomi interessanti per il 2022. Ana Carrasco (BOE SKX) torna ...