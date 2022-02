MISE: dal fondo React Eu ulteriori 678mln per PMI su tecnologie 4.0 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha annunciato di aver istituito un nuovo regime di aiuti per sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella realizzazione di progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico.E’ quanto prevede il decreto firmato dal titolare del MISE che disciplina i finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione. Il Ministro Giorgetti, in tal senso, ha dichiarato:“Da ministro dello sviluppo economico è mio dovere tutelare le imprese italiane, individuando tutte le risorse e gli strumenti necessari per sostenere gli investimenti in progetti innovativi che mirano anche a ridurre l’impatto energetico sui processi produttivi. E’ questa un’altra importante linea ... Leggi su fmag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico () ha annunciato di aver istituito un nuovo regime di aiuti per sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella realizzazione di progetti innovativi legati a4.0, economia circolare e risparmio energetico.E’ quanto prevede il decreto firmato dal titolare delche disciplina i finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo-Eu e dai fondi di coesione. Il Ministro Giorgetti, in tal senso, ha dichiarato:“Da ministro dello sviluppo economico è mio dovere tutelare le imprese italiane, individuando tutte le risorse e gli strumenti necessari per sostenere gli investimenti in progetti innovativi che mirano anche a ridurre l’impatto energetico sui processi produttivi. E’ questa un’altra importante linea ...

