Lite tra Arianna Fontana e la Fisg | Gios | “Il nodo è Lobello in Nazionale”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Olimpiadi di vittorie e di emozioni, ma anche di polemiche. Come sta accadendo in queste ore nello sci alpino nella querelle tra la madre di Federica Brignone e la Goggia (leggi qui), succede anche nello short track. E sin dai primi dei Giochi Invernali., che è arrivata a 11 medaglie a cinque cerchi in carriera a Pechino, non ha nascosto i disagi avuti con la Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio. Non sono giorni facili per il mondo dello short track, nonostante le 4 medaglie conquistate ai Giochi. Adrisponde il presidente della. E lo fa tramite le pagine de La Gazzetta dello Sport. Dichiara: “non mi rivolge la parola da mesi. L’ultima volta è successo il 12 ottobre alla consegna dei Collari del Coni”. Nel corso dell’incontro con la stampa a ...