L’eccesso di mortalità in Italia nel 2020 e 2021, tutti i dati (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fin dai primissimi giorni dal suo scoppio la pandemia di Covid in Italia e altrove nel mondo è stata alla base di innumerevoli polemiche e dibattiti sulla sua entità. Politici, giornalisti, medici stessi e naturalmente l’opinione pubblica si sono divisi tra chi riteneva che la situazione fosse anche più grave di quella presentata ufficialmente, chi al contrario riteneva che l’allarme fosse eccessivo, spesso con cambi di posizione delle stesse persone. Tra gli indicatori meno contestabili però vi sono quelli sui decessi. Non tanto quelli specifici per Covid, su cui pure fin da subito vi è stata molta discussione (la diatriba sul morto “per Covid o con Covid”), ma quelli totali in un dato lasso di tempo e in un’area. Il confronto tra coloro che hanno perso la vita nel periodo pre-pandemico e coloro che sono mancati nel 2020 o nel ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 febbraio 2022) Fin dai primissimi giorni dal suo scoppio la pandemia di Covid ine altrove nel mondo è stata alla base di innumerevoli polemiche e dibattiti sulla sua entità. Politici, giornalisti, medici stessi e naturalmente l’opinione pubblica si sono divisi tra chi riteneva che la situazione fosse anche più grave di quella presentata ufficialmente, chi al contrario riteneva che l’allarme fosse eccessivo, spesso con cambi di posizione delle stesse persone. Tra gli indicatori meno contestabili però vi sono quelli sui decessi. Non tanto quelli specifici per Covid, su cui pure fin da subito vi è stata molta discussione (la diatriba sul morto “per Covid o con Covid”), ma quelli totali in un dato lasso di tempo e in un’area. Il confronto tra coloro che hanno perso la vita nel periodo pre-pandemico e coloro che sono mancati nelo nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel 2020 l'Inps ha risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi a causa dell'eccesso di mortalità per Covid. E' q… - atatarano : @Flavr7 @MinutemanItaly Non ho un orecchio allenatissimo per l'americano, ma non mi è sembrato che parlasse di ecce… - Myrdrwin : RT @kleos1982: “L’eccesso di mortalità in Spagna che sconcerta gli esperti; se non é colpa del covid, cos’é? Oltre alle 20 morti quotidiane… - dan2cil : RT @kleos1982: “L’eccesso di mortalità in Spagna che sconcerta gli esperti; se non é colpa del covid, cos’é? Oltre alle 20 morti quotidiane… - Brasco71 : RT @kleos1982: “L’eccesso di mortalità in Spagna che sconcerta gli esperti; se non é colpa del covid, cos’é? Oltre alle 20 morti quotidiane… -