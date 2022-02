Le Iene | le rivelazioni di Teo Mammucari | “Una è raccomandata | con l’altra siamo amici speciali ma è sposata Lui invece è potente e furbo” Di chi stava parlando?

(Di venerdì 18 febbraio 2022) ‘Passaparolaccia’ è il nuovo gioco de Le. Dopo il turno di Belén Rodriguez la scorsa settimana, mercoledì 16 febbraio è toccato a Teo. Il conduttore ha dato alcuni pareri su 8 personaggi della tv che hanno o hanno avuto a che fare con lui, senza però svelarne l’identità. Meccanismo del gioco:parla di uno dei personaggi ma il pubblico non sa di chi, può solo intuirlo. La sua ‘ruota’ era formata da Ilary Blasi, Rudy Zerbi, Belén Rodriguez, Aida Yespica, Flavia Vento, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Thais Souza. “Non era brava nel suo lavoro. Abbiamo sempre litigato e non c’è mai stato niente tra di noi. Se dovessi descriverla con una parola direi ‘imbarazzante'”, ha detto. Poi la successiva identità ignota: “Con questa personae ...

Marco Pantani "è stato ucciso"/ Terza inchiesta riparte da parole ex pusher