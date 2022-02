L’agente di Torreira: «Riscatto? L’Arsenal è arrabbiato con la Fiorentina per Vlahovic» (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Fiorentina ha intenzione di riscattare dalL’Arsenal Torreira. L’uruguagio, che in Italia aveva fatto vedere ottime cose in passato, non veniva da stagioni felicissime. Quest’anno è tornato su ottimi livelli, è un indispensabile per Italiano. E la Viola adesso non ha intenzione di perderlo. C’è un problema, però: i Gunners sono arrabbiati con la Fiorentina per la questione Vlahovic. Credevano di avere il serbo in punto. E adesso non hanno intenzione di fare alcuno sconto a Commisso. È quello che ha fatto intendere L’agente di Torreira Pablo Bentancur in un’intervista rilasciata a Sport890.com. È normale che la Fiorentina voglia riscattare Torreira, il suo rendimento quest’anno è di altissimo livello. La società sta già trattando con ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Laha intenzione di riscattare dal. L’uruguagio, che in Italia aveva fatto vedere ottime cose in passato, non veniva da stagioni felicissime. Quest’anno è tornato su ottimi livelli, è un indispensabile per Italiano. E la Viola adesso non ha intenzione di perderlo. C’è un problema, però: i Gunners sono arrabbiati con laper la questione. Credevano di avere il serbo in punto. E adesso non hanno intenzione di fare alcuno sconto a Commisso. È quello che ha fatto intenderediPablo Bentancur in un’intervista rilasciata a Sport890.com. È normale che lavoglia riscattare, il suo rendimento quest’anno è di altissimo livello. La società sta già trattando con ...

