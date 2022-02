La crisi Ucraina appesa a un filo. Domani maxi esercitazione russa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il ministero della Difesa russo Domani, sotto la supervisione del presidente Putin, ha annunciato che la Russia terrà nuove esercitazioni e manovre delle sue forze "di deterrenza strategica". Previsto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il ministero della Difesa russo, sotto la supervisione del presidente Putin, ha annunciato che la Russia terrà nuove esercitazioni e manovre delle sue forze "di deterrenza strategica". Previsto ...

Palazzo_Chigi : Le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi al termine della Riunione informale dei Membri del Consiglio eur… - Agenzia_Ansa : 'Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti', così il presidente del Consiglio Mario Dra… - Agenzia_Ansa : In corso a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo russo Lavrov. Il bilaterale… - francescom_talo : RT @guerini_lorenzo: A #Monaco durante @MunSecConf proficuo confronto con Ministra tedesca Lambrecht. Positivo scambio e valutazioni comuni… - News24_it : Usa: Mosca ha fino a 190mila soldati attorno all'Ucraina | Kiev denuncia 60 violazioni del cessate il fuoco - TGCOM -